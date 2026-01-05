Szlovákia nem akar háborúba keveredni

„A béke nem csupán egy elcsépelt szó, hanem a létezésünk és a munkánk lényege. Bár néha jelentős erőfeszítéseket kell tennem a konfliktusok megoldása érdekében, miniszterelnökként a feladatom, hogy minden kormánytag elsődleges kötelessége a kabinet által jóváhagyott program következetes végrehajtása legyen. Ezt a kötelezettséget viszont kizárólag békés körülmények között lehet teljesíteni. A béke nem minden, de béke nélkül minden hiábavaló” - írta közösségi oldalán Robert Fico.

Mint a pozsonyi Új Szó cikkéből kiviláglik, a kormányfő szerint a nagyhatalmak „ma bármit megtehetnek, amit csak akarnak”, és teljesen semmibe veszik a nemzetközi jogot, illetve annak betartását. „Az ENSZ térdre kényszerült, reformok és a hatáskörök megszilárdítása nélkül a Biztonsági Tanács mozgástere végleg ellehetetlenülhet” - írta.

„Ugyanakkor nevetséges és hiteltelen lennék, ha (...) a kötelező kvóták megvétózása, az Ukrajnának nyújtandó háborús hitel elutasítása, valamint azon, többször ismételt kijelentések után, amelyek szerint az orosz haderő alkalmazása Ukrajnában nemzetközi jogsértés, Venezuela kapcsán szándékosan hallgatnék” - jegyezte meg.