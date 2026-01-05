2026. január 8., csütörtök

Külföld

Közölte a berni kormány

MH/MTI
 2026. január 5. hétfő. 18:26
Svájc befagyasztotta az amerikai művelet során őrizetbe vett Nicolás Maduro venezuelai elnök lehetséges vagyonát az alpesi országban – közölte a berni kormány.

Svájc befagyasztotta Maduro potenciális vagyonát
Svájci zászló
Fotó: AFP/Hans Lucas/Antoine Boureau

A tájékoztatás szerint az intézkedés célja elejét venni annak, hogy a vagyont az országból kimenekítsék. A korlátozás nemcsak Maduro, hanem környezete pénzeszközeire is vonatkozik, ugyanakkor nem terjed ki a venezuelai kormány hivatalban lévő tagjaira.

A berni külügyminisztérium egyelőre nem közölte, hogy van-e befagyasztható vagyon és ha igen, mekkora.

A svájci kormány közölte azt is, hogy amennyiben a megfelelő jogi eljárás során megállapítanák a szóban forgó pénzek illegális eredetét, azt a venezuelai nép javára fordítaná.

