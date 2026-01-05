Külföld
Svájc befagyasztotta Maduro potenciális vagyonát
Közölte a berni kormány
Svájci zászló
Fotó: AFP/Hans Lucas/Antoine Boureau
A tájékoztatás szerint az intézkedés célja elejét venni annak, hogy a vagyont az országból kimenekítsék. A korlátozás nemcsak Maduro, hanem környezete pénzeszközeire is vonatkozik, ugyanakkor nem terjed ki a venezuelai kormány hivatalban lévő tagjaira.
A berni külügyminisztérium egyelőre nem közölte, hogy van-e befagyasztható vagyon és ha igen, mekkora.
A svájci kormány közölte azt is, hogy amennyiben a megfelelő jogi eljárás során megállapítanák a szóban forgó pénzek illegális eredetét, azt a venezuelai nép javára fordítaná.