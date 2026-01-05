Külföld
„Prioritás az Egyesült Államokkal való kapcsolatok javítása”
Venezuela ügyvezető elnöke a be nem avatkozás elvein alapuló kapcsolatok kiépítésére törekszik Washingtonnal
Az ügyvezető elnök hozzátette, hogy Venezuela elkötelezett a béke iránt, és arra törekszik, hogy a tisztelet és az együttműködés légkörében éljen.
Beszélt Donald Trump elnökkel is. Donald Trump elnök: Népünk és régiónk békét és párbeszédet érdemel, nem háborút.
„Ez az a Venezuela, amiben hiszek, amelynek az életemet szenteltem. Az álmom az, hogy Venezuela nagyhatalommá váljon” – jegyezte meg Rodriguez.
Rodriguez felhívásai közepette maga az amerikai vezető kijelentette, hogy az Egyesült Államok jelenleg Venezuelát kormányozza, amelyet „halott országnak” nevezett. Hangsúlyozta, hogy választásokat fognak tartani, amikor eljön az ideje.
Korábban, amikor a venezuelai választások valószínűségéről kérdezték, Trump a New York Postnak azt nyilatkozta, hogy nincs méltó ellenzéki vezető ott, és Washington az ország olajának és erőforrásainak saját érdekeire való felhasználásával kívánja uralni az országot.