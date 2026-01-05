„Prioritás az Egyesült Államokkal való kapcsolatok javítása”

„Elsődleges fontosságúnak tartjuk a kiegyensúlyozott és tiszteletteljes nemzetközi kapcsolatok kiépítését mind az Egyesült Államok és Venezuela, mind Venezuela és a régió államai között – a szuverén egyenlőség és a belügyekbe való be nem avatkozás elvei alapján. Ezek az elvek képezik diplomáciánk alapját a világ minden országával folytatott interakcióinkban” – idézte Delcy Rodriguez ügyvezető elnököt a Ria Novosztyi .

Az ügyvezető elnök hozzátette, hogy Venezuela elkötelezett a béke iránt, és arra törekszik, hogy a tisztelet és az együttműködés légkörében éljen.

Beszélt Donald Trump elnökkel is. Donald Trump elnök: Népünk és régiónk békét és párbeszédet érdemel, nem háborút.

„Ez az a Venezuela, amiben hiszek, amelynek az életemet szenteltem. Az álmom az, hogy Venezuela nagyhatalommá váljon” – jegyezte meg Rodriguez.

Rodriguez felhívásai közepette maga az amerikai vezető kijelentette, hogy az Egyesült Államok jelenleg Venezuelát kormányozza, amelyet „halott országnak” nevezett. Hangsúlyozta, hogy választásokat fognak tartani, amikor eljön az ideje.

Korábban, amikor a venezuelai választások valószínűségéről kérdezték, Trump a New York Postnak azt nyilatkozta, hogy nincs méltó ellenzéki vezető ott, és Washington az ország olajának és erőforrásainak saját érdekeire való felhasználásával kívánja uralni az országot.