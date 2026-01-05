2026. január 8., csütörtök

Külföld

Orosz kéz alá került Hrabovszke

Jelentette be az orosz védelmi minisztérium

MH/ MTI
 2026. január 5. hétfő. 12:44
Elfoglalta Hrabovszke települést Szumi megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Orosz kéz alá került Hrabovszke
Immáron a Szumi megyei Hrabovszke elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
Fotó: AFP/Sergey Bobok

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és több mint 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több hadiüzemet, valamint katonai repülőterek infrastruktúráját, drónösszeszerelő műhelyeket, drónkezelők egy kiképzőközpontját, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit és 25 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 356 repülőgépjellegű drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Belgorod megyei Grajvoron városban egy nő megsebesült.

