Orosz kéz alá került Hrabovszke

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és több mint 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több hadiüzemet, valamint katonai repülőterek infrastruktúráját, drónösszeszerelő műhelyeket, drónkezelők egy kiképzőközpontját, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit és 25 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 356 repülőgépjellegű drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Belgorod megyei Grajvoron városban egy nő megsebesült.