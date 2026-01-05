Nyilatkozott az EU Venezuelával kapcsolatban

Az Európai Unió nyugalomra és önmérsékletre szólít fel a venezuelai válság elmérgesedésének elkerülése és a békés megoldás biztosítása érdekében – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn.

Brüsszeli nyilatkozatában Kaja Kallas hangsúlyozta: a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának alapelveit minden körülmények között be kell tartani. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai különös felelősséggel tartoznak a nemzetközi biztonság alappillérének számító elvek fenntartásáért.

Az Európai Unió támogatja a bűnözés, valamint a világszerte jelentős biztonsági fenyegetést jelentő kábítószer-kereskedelem elleni nemzetközi küzdelmet, ugyanakkor hangsúlyozza, a kihívásokat fenntartható együttműködéssel kell kezelni a nemzetközi jog, valamint a területi integritás és szuverenitás elveinek teljes tiszteletben tartása mellett

„Szoros kapcsolatban állunk az Egyesült Államokkal, valamint a regionális és nemzetközi partnerekkel, hogy támogassuk és elősegítsük a párbeszédet minden érintett fél között, ami a válság tárgyalásos, demokratikus és békés, venezuelaiak által vezetett megoldásához vezet” – fogalmazott.

A főképviselő kijelentette, Nicolás Maduro venezuelai elnök nem rendelkezik egy demokratikusan megválasztott elnök legitimitásával. Tiszteletben kell tartani a venezuelai nép jogát az ország és saját jövője eldöntéséhez – hangsúlyozta. A venezuelai nép akaratának tiszteletben tartása továbbra is az egyetlen módja annak, hogy Venezuela helyreállítsa a demokráciát és megoldja a jelenlegi válságot – tette hozzá.

Kallas kijelentette: ebben a kritikus időszakban elengedhetetlen, hogy minden szereplő teljes mértékben tiszteletben tartsa az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot. A Venezuelában jelenleg fogva tartott összes politikai foglyot feltétel nélkül szabadon kell engedni – tette hozzá.

Az uniós tagállamok konzuli hatóságai szorosan együttműködnek az uniós polgárok, köztük a Venezuelában illegálisan fogva tartottak biztonságának védelme érdekében – tette hozzá közleményében az uniós diplomácia vezetője.

Az uniós külügyi szolgálat tájékoztatása szerint a nyilatkozatot 26 uniós tagállam, Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország támogatta.