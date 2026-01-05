Nicolás Maduro ártatlannak vallotta magát

Az elfogott venezuelai elnököt, Nicolás Madurot és feleségét, Cilia Florest, a new york-i szövetségi bíróságra szállították

A venezuelai elnök, akit feleségével, Cilia Foresszel együtt szállítottak egy brooklyni fogdából helikopterrel a bíróságra, kijelentette: „Nem vagyok bűnös. Én egy tisztességes ember vagyok, a hazám elnöke vagyok”.

A 69 éves Cilia Flores szintén tagadta, hogy bűnös lenne kokaincsempészésben. Nevének közlése után Flores közölte: Én vagyok Venezuela first ladyje. A vád ismertetése után kijelentette: „Nem vagyok bűnös. Teljességgel ártatlan vagyok”.

A 63 éves venezuelai elnököt, akit szombaton feleségével együtt fogtak el az amerikai erők Caracasban és szállítottak az Egyesült Államokba, egyebek mellett drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják. Maduro mind a négy ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A bíróság döntése értelmében Maduro New Yorkban marad őrizetben, a következő meghallgatása március 17-én lesz.

Madurót, a feleségét, a fiát, a jelenlegi és volt belügyminiszterét az Egyesült Államokba irányuló kokaincsempészettel vádolják. Ha a bíróság bűnösnek találja őket, életfogytiglani elzárásra is ítélhetik őket. Maduro fia és a két politikus nincs amerikai fogságban.

Madurót 2000 óta elkövetett kábítószer-csempészettel és a mexikói drogkartellekkel való együttműködéssel vádolják – közölték amerikai ügyészek.

A vád szerint Maduro 2000-től, amikor parlamenti képviselő volt, majd külügyminiszterként és a 2013-ban, Hugo Chávez néhai elnök halála után történt megválasztása óta érintett a kábítószer-kereskedelemben.

Az ügyészek szerint Maduro egy kokaincsempész-hálózatot irányított, amelyben egyebek mellett a mexikói Sinaloa és Zetas drogkartell, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők nevű lázadószervezet és venezuelai Tren de Arangua bűnszövetkezet volt a partnere.