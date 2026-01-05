2026. január 8., csütörtök

Külföld

Nem nagyon népszerű már az EU Szerbiában

MH
 2026. január 5. hétfő. 14:41
A korábbinak a felére csökkent az uniós csatlakozás támogatottsága Szerbiában.

Egyértelmű a zászló üzenete
Fotó: AFP/Andrej Isakovic

„Ma, amikor a világ megosztott, amikor az Európai Unió és Amerika de facto háborúban áll Oroszországgal, az a döntés, hogy nem akarsz az unió tagja lenni, Szerbia elszigeteltségét jelenti. Egy elszigetelt Szerbiának, mint az egyetlen olyan országnak, amelyik nem akar az Európai Unióban lenni, nincs lehetősége a fejlődésre és a jobb életre” - vélekedett legújabb a Szabad Magyar Szó által szemlézett videójában Dragan Đilas. Az ellenzéki Szabadság és Igazságosság Párt elnöke szerint Aleksandar Vučić 13 éve azért kampányol, hogy Szerbiának jobbak legyenek a kapcsolatai Oroszországgal és Kínával.

A cikk végén megjegyzik hogy Szerbiában az uniós tagság 2012-es 67 százalékos támogatottsága 2025-re 33 százalékra esett vissza.

