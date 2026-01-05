Meloni felhívta Corina Machadót

Telefonon beszélt egymással Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Corina Machado venezuelai ellenzéki politikus - közölte a BBC. Mint olvasható, mindketten egyetértettek abban, hogy Nicolás Maduro elnök távozása békés és demokratikus átmenetet teremthet. „A telefonbeszélgetés során megállapodtak abban, hogy Maduro távozása új reményt, fejezetet nyit a venezuelai nép életében, akik ismét élvezhetik a demokrácia és a jogállamiság alapelveit” - közölte Meloni irodája egy közleményben.

Kapcsolódó hír, hogy a BBC megszólaltatta az első Trump-adminisztráció egyik tagját. Robert Wilkie korábbi védelmi miniszterhelyettes közölte, a Maduro elfoglalására irányuló művelet katonai szempontból „hibátlan” volt. Ugyanakkor föltette a kérdést, mi lesz a következő lépés? Lévén hazája e téren hazája nem remekel - elég csak Vietnámra, Irakra és Afganisztánra utalni. Ugyanakkor hozzátette, információi szerint az amerikai hatóságok megvitatták a venezuelai stabilizáció terveit a hadsereggel.