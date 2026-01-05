Pamela Biondi, az Egyesült Államok főügyésze bejelentette, hogy a venezuelai elnök hamarosan bíróság elé áll - közölte a NewsNation kábeltelevíziós műsorszolgáltatóra hivatkozva a ria.ru .

A bírósági dokumentumok szerint akár négyszeres életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat „kábítószer-terrorizmus összeesküvése, kokainkereskedelem, gépfegyverek és robbanószerkezetek birtoklása, valamint az Egyesült Államok elleni felhasználásukra irányuló összeesküvés” vádjával.

A caracasi hatóságok úgy vélik, hogy az amerikai támadás célja a venezuelai olaj- és ásványkincsek feletti ellenőrzés megszerzése volt. Az ország külügyminisztériuma sürgős ENSZ Biztonsági Tanács ülést kért, és más nemzetközi szervezetekhez is fordulni kíván. Iván Gil Pinto miniszter szerint a támadás civil és katonai áldozatokat követelt.

Oroszország mély aggodalmát fejezte ki az incidens miatt, és megerősítette szolidaritását a venezuelai néppel, valamint támogatását a nemzeti érdekek védelme iránti elkötelezettségük iránt. Moszkva Maduro elfogását az állam szuverenitásának elfogadhatatlan megsértésének nevezte, és felszólította az amerikai vezetést, hogy engedjék szabadon az elnököt és feleségét.

Az előzményekhez tartozik, hogy Caracas és Washington kapcsolata megromlott, miután az Egyesült Államok rendszeresen katonai erőt kezdett bevetni a Karib-térségben állítólagosan kábítószert szállító hajók megsemmisítésére. Továbbá a Fehér Ház felhatalmazta a CIA-t titkos műveletek végrehajtására Venezuelában a Maduro-kormány destabilizálása érdekében. December közepén Trump külföldi terrorszervezetnek nyilvánította a latin-amerikai ország vezetését, és követelte az állítólagosan ellopott olaj, földterületek és pénzeszközök visszaszolgáltatását.