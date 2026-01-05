Maduro a bíróságon

Az autós konvoj, amely a megbuktatott venezuelai elnököt, Nicolás Madurót szállította, megérkezett a New York-i bíróság épületéhez, ahol kábítószer- és fegyverekkel kapcsolatos vádakkal néz szembe.

Madurót bilincsben, barnás színű kabátot és nadrágot viselve, fegyveres rendőrök kísérték a bíróságra.

Miután Madurót szombaton a katonai művelet során elfogták, Donald Trump elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok „irányít". Az Egyesült Államok egy rugalmas ideiglenes kormány létrehozásán dolgozik Venezuelában, Marco Rubio külügyminiszter szerint a hangsúly a politika meghatározásán és a „befolyás” fenntartásán van. Eközben a venezuelaiak várják a továbbiakat – olvasható a CNN oldalán.

Trump felszólította Mexikót, hogy „kapja össze magát” a kábítószer-problémákkal kapcsolatban, és azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak „szüksége van Grönlandra”. Valamint vasárnap kemény szavakkal illette Petrot, „egy beteg embernek nevezve őt, aki szeret kokaint készíteni és eladni az Egyesült Államoknak, és nem sokáig fogja ezt csinálni”.

Amikor egy riporter azt kérdezte, hogy ezek a megjegyzések azt jelentik-e, hogy a jövőben sor kerülhet egy „műveletre” Kolumbiában, Trump azt válaszolta: „nekem jól hangzik”.

Gustavo Petro kolumbiai elnök figyelmeztetett, hogy „fegyvert fog”, ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy megtámadja őt vagy országát Trump sorozatos fenyegetései után. Egy X- bejegyzésben Petro hangsúlyozta a kábítószer-kereskedelem elleni erőfeszítéseit. Valamint azt állította, hogy az Egyesült Államok katonai csapásai a kolumbiai kereskedők ellen gyermekek megölésének kockázatával járhat.

„Megesküdtem, hogy többé nem nyúlok fegyverhez… de a hazáért újra fegyvert fogok” – mondta Gustavo Petro.