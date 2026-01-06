Letette a hivatali esküt Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke hétfőn a caracasi parlamentben, miután Nicolás Maduro elnököt szombaton az amerikai erők egy katonai művelet során őrizetbe vették, hogy New Yorkban kokaincsempészet vádjával bíróság elé állítsák.

"Addig nem nyugszom, amíg nem biztosítjuk a békét és a nyugalmat az ország számára" – mondta az 56 éves politikus a beiktatási ceremónián, amelyet a fivére, Jorge Rodríguez, a parlament elnöke vezetett.

Delcy és Jorge Rodríguez egyaránt évek óta a venezuelai politikai elit tagja. Apjukat, Jorge Antonio Rodríguezt a venezuelai baloldali mozgalom mártírjának tartják, miután az egykori marxista gerillavezér rendőrségi fogdában halt meg gyanús körülmények között még 1976-ban.

Jorge Rodríguez korábban a választási bizottság elnöke, majd alelnök és távközlési miniszter volt.

Delcy Rodríguezt mostanáig Maduro elnök belső körének egyik leglojálisabb alakjaként ismerték. Külügyminiszterként 2014 és 2017 között, majd alelnökként konfrontációs politikát folytatott az Egyesült Államokkal.

Ugyan a caracasi amerikai támadás után hajthatatlannak mutatkozott, később mégis készséget mutatott az Egyesült Államokkal való együttműködésre. A latin-amerikai országban nagy befolyással rendelkező hadsereg nyilvánosan az ő oldalára állt.

A kormány mindemellett továbbra is Madurót tekinti Venezuela államfőjének.

Hétfő este Maduro több ezer híve tüntetett Caracasban a megbuktatott elnök szabadon bocsátását követelve – jelentették az AFP francia hírügynökség tudósítói a helyszínről.

A hatalom szervezte megmozdulást Delcy Rodríguez beiktatásával egy időben tartották.