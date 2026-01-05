Kuba gyászolja elesett testőreit

Kuba megerősítette, hogy 32 állampolgára halt meg az Egyesült Államok Nicolás Maduro elfogására irányuló műveletében - írja havannai forrásokra hivatkozva a BBC. Mint olvasható, a kommunista vezetésű ország - amely a venezuelai olajra támaszkodik - biztosította Nicolás Maduro biztonsági erejének nagy részét, továbbá az ország hadseregében is rendelkezik jelentős számú személyzettel.

Az eset után kétnapos nemzeti gyászt hirdettek ki Kubában. Miguel Díaz-Canel elnök közölte, tiszteletét fejezi ki „a bátor harcosok előtt, akik elestek a császári egyenruhát viselő terroristák ellen harcolva. Utóbbiak elrabolták és illegálisan vitték el a venezuelai elnököt és feleségét az országukból” - fogalmazott.

A BBC utal rá, amikor a szélesebb körű katonai fellépésről kérdezték, Donald Trump azt mondta, Kuba ellen nem lesz rá szükség, mivel az valószínűleg magától elbukik. Ugyanakkor nem zárta ki a beavatkozást Kolumbiában - s egyben a baloldali elnököt, Gustavo Petrot kábítószer-kereskedőnek és „beteg embernek” nevezve. Petro természetesen tagadta a vádakat, és figyelmeztette Trumpot, ne rágalmazza őt.