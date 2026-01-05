Kolumbiát is megfenyegette Donald Trump

Illegitimnek minősítette a kolumbiai elnök Donald Trump amerikai elnök Kolumbiát érintő fenyegetését, és határozott választ helyezett kilátásba arra az esetre, ha az amerikai erők ellene is fellép.

Donald Trump vasárnap az elnöki különgépen újságíróknak arról beszélt egy nappal Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása után, hogy „Kolumbia is nagyon beteg (hely), egy olyan beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államokban eladni, de ezt nem fogja már nagyon sokáig csinálni”.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok végrehajtana-e katonai akciót Kolumbia ellen, az amerikai elnök azt felelte: „nekem tetszik az ötlet”.

Trump szavaira reagálva a kolumbiai külügyminisztérium helyi idő szerint vasárnap késő este elfogadhatatlannak nevezte, hogy az amerikai elnök egy választott vezetőt fenyeget.

„Ez egy ország belügyeibe való illetéktelen beavatkozás, a nemzetközi jog normáinak megsértése” – állt a kolumbiai külügyi tárca közleményében.

Gustavo Petro kolumbiai elnök az X-en „illegitim fenyegetésnek” nevezte Trump szavait, és leszögezte: ha fellépnek ellene, annak komoly következményei lesznek.

„Ha őrizetbe veszik az államfőt, akit a nép többsége tisztel és nagyra becsül, azzal elszabadítják a jaguárt az emberekben” – fogalmazott, a kolumbiai esőerdőkben is őshonos nagymacskára utalva.

Hozzátette: minden kolumbiai katonának parancsba adták, hogy azonnal el kell távolítani a biztonsági erőknek azon vezetőit, akik az amerikai zászlót választják a kolumbiai lobogóval szemben. Gustavo Petro azt is közölte, hogy „a biztonsági erők arra kaptak utasítást, hogy ne az emberekre, hanem a betolakodókra lőjenek”.

Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét helyi idő szerint szombat hajnalban fogták el Caracasban egy amerikai katonai műveletben. A dél-amerikai ország államfőjét vád alá helyezték az Egyesült Államokban, és egy New York-i börtönben tartják őrizetben. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolt Maduro várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

Donald Trump szombaton azt mondta: az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását, amíg nem sikerül „biztonságos, megfelelő és megfontolt” politikai átmenetet végrehajtani az országban.