Kamerák előtt alázták meg Madurót

Látványos videót tett közzé az amerikai kormányzat közösségi oldalán, amelyen a venezuelai elnök már az Egyesült Államok hatóságainak felügyelete alatt látható New Yorkban. A felvételen Madurot a Kábítószer-ellenes Hivatal manhattani központjába kísérik, miközben a kamerák előtt „boldog új évet” kíván a szövetségi ügynököknek.

Maduro egy olyan folyosón halad végig, amelynek padlóján a „DEA NYD” felirat olvasható, utalva a Drug Enforcement Administration New York-i részlegére. A jelenet nem véletlen: az amerikai adminisztráció tudatosan nyilvános formában mutatta meg a venezuelai vezető érkezését - tudta meg az Origo.

Nicolas Maduro venezuelai elnököt (k) DEA ügynökök kísérik az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatalának new york-i székházában Fotó: AFP/X/Rapid Response 47

Mit jelent pontosan a Maduro esetében alkalmazott szégyenséta?

Az Egyesült Államokban ezt a gyakorlatot „perp walknak” nevezik, ami magyarul leginkább „szégyensétaként” írható le. A lényege, hogy a hatóságok egy gyanúsítottat vagy vádlottat szándékosan kamerák előtt vezetnek végig, ezzel is demonstrálva, hogy az illető elveszítette korábbi hatalmi pozícióját.

A Fehér Ház fiókja a videót a „Perp walked” felirattal tette közzé, vagyis nyíltan vállalta: nem pusztán őrizetbe vételről, hanem politikai–kommunikációs üzenetről van szó. Maduro ebben a kontextusban már nem államfőként, hanem vádlottként jelenik meg.

Mi vár Maduróra a szégyenséta után?

Maduro hétfőn áll bíróság elé New Yorkban, ahol az amerikai hatóságok narcoterrorizmussal és más súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos vádak miatt indítottak eljárást ellene. A vád szerint a venezuelai állam legfelső szintjein fonódott össze a hatalom és a nemzetközi kábítószer-kereskedelem.

Az, hogy a Trump-adminisztráció maga osztotta meg a videót, egyértelművé teszi: Washington nemcsak jogi, hanem szimbolikus értelemben is látványosan le akarja bontani Maduro hatalmi imázsát.