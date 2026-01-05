Ítélet született Macron feleségének zaklatói ügyében

Tíz embert talált bűnösnek egy párizsi bíróság Brigitte Macron, Emmanuel Macron francia elnök feleségének internetes zaklatásában - írja friss anyagában a BBC. Mint olvasható, az érintetteket azzal vádolták, hogy hamis állításokat terjesztettek az asszony nemével és szexualitásával kapcsolatban, valamint „rosszindulatú megjegyzéseket” tettek a pár között fennálló 24 éves korkülönbségre.

A vádlottak többségét nyolc - vagy ezt meghaladó - hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de egy személyt azonnal bezáratott a bíróság, az ugyanis nem jelent meg a ítélethirdetésen. A BBC megjegyzi, egy összeesküvés-elmélet, szerint Brigitte Macron transznemű. Utóbbi azóta terjed, mióta férjét 2017-ben először megválasztották a köztársaság elnökévé.

Brigitte Macron először akkor találkozott mostani férjével, amikor még egy középiskolájában tanított. A pár 2007-ben házasodott össze, amikor a leendő francia elnök 29 éves volt, ő pedig az ötvenes évei közepén járt.