Feszültség Grönland körül

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint kizárólag Dánia és a grönlandi lakosság dönthet Grönland jövőjéről. Starmer brit médiaorgánumoknak adott hétfői nyilatkozataiban kijelentette azt is, hogy az Egyesült Államoknak „indokolnia kell” venezuelai katonai akcióját.

A munkáspárti brit kormányfő nyilatkozatainak előzményeként az amerikai fegyveres erők szombaton katonai műveletet hajtottak végre Venezuelában, ahol elfogták és az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro elnököt és feleségét.

Nem sokkal ezután Donald Trump amerikai elnök megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal felruházott Grönlandra.

Keir Starmer a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva hétfőn határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a dán kormányhoz hasonlóan ő is azt mondaná-e Trumpnak, hogy „el a kezekkel Grönlandtól”.

A brit miniszterelnök szerint Grönland jövőjéről csakis a Dán Királyság és Grönland dönthet. Hangsúlyozta: Dánia London szoros európai szövetségese, és NATO-szövetséges is.

Starmer a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette azt is, hogy Grönland ügyében Mette Frederiksen dán miniszterelnök oldalán áll. Frederiksen hétfőn és az elmúlt napokban is többször leszögezte, hogy az Egyesült Államoknak nincs joga Grönland annektálásához.

Keir Starmer hétfői nyilatkozatában közölte, hogy egyetért Mette Frederiksen álláspontjával.

Arra a kérdésre, hogy megítélése szerint az Egyesült Államok megsértette-e a nemzetközi jogot a Venezuelában végrehajtott katonai akcióval, a brit kormányfő úgy fogalmazott, hogy az amerikai kormánynak „meg kell indokolnia” az általa végrehajtott műveletet.

Hozzátette ugyanakkor, hogy Nicolás Maduro „jogcím nélkül” birtokolta a venezuelai elnöki hatalmat, és a dél-amerikai ország körül „bonyolult helyzet” alakult ki.

Starmer szerint most az a legfontosabb, hogy a helyzet stabilizálódjon, és Venezuela elinduljon a demokráciához vezető békés átmenet útján.

A brit miniszterelnök a londoni kormányfői hivatal által az amerikai katonai akció után kiadott nyilatkozatában is leszögezte, hogy Nagy-Britannia régóta szorgalmazza a hatalomváltást Venezuelában.

A Downing Street közleményének megfogalmazása szerint London álláspontja mindig is az volt, hogy Nicolás Maduro jogilag megalapozatlanul birtokolta az elnöki hatalmat, és a brit kormány „nem hullajt könnyeket” Maduro rezsimjének bukása miatt.

Starmer hivatalának állásfoglalása is megerősítette ugyanakkor, hogy a brit kormányfő kiáll a nemzetközi jog érvényesülése mellett, és a következő napokban megvitatja amerikai kormányzati partnereivel az „alakulóban lévő” venezuelai fejleményeket.