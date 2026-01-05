2026. január 8., csütörtök

Előd

„Fegyverkeznünk kell, különben végünk”

Donald Tusk szerint senki sem fogja komolyan venni a gyenge és megosztott Európát

 2026. január 5. hétfő. 19:56
Még a szövetségesek sem veszik komolyan Európát, ha az gyengévé és megosztottá válik – véli Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

„Fegyverkeznünk kell, különben végünk”
Donald Tusk: Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ellenkező esetben végünk van
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka

„Senki sem fogja komolyan venni a gyenge és megosztott Európát: sem az ellenség, sem a szövetségesek. Ez már most is világos. Végre hinni kell a saját erőnkben, folytatnunk kell a felfegyverkezést, és egységesnek kell maradnunk, mint még soha. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ellenkező esetben végünk van” – írta a háborúpárti politikus az X-en.

Tusk megjegyzései az Egyesült Államok legutóbbi venezuelai támadását, valamint Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatait követték, amelyek Washington területi igényeiről szóltak Grönlandra, amely még Dánia része - írta meg az oroszhirek.hu.

