„Fegyverkeznünk kell, különben végünk”
Donald Tusk szerint senki sem fogja komolyan venni a gyenge és megosztott Európát
Donald Tusk: Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ellenkező esetben végünk van
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka
„Senki sem fogja komolyan venni a gyenge és megosztott Európát: sem az ellenség, sem a szövetségesek. Ez már most is világos. Végre hinni kell a saját erőnkben, folytatnunk kell a felfegyverkezést, és egységesnek kell maradnunk, mint még soha. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ellenkező esetben végünk van” – írta a háborúpárti politikus az X-en.
Tusk megjegyzései az Egyesült Államok legutóbbi venezuelai támadását, valamint Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatait követték, amelyek Washington területi igényeiről szóltak Grönlandra, amely még Dánia része - írta meg az oroszhirek.hu.