Még a szövetségesek sem veszik komolyan Európát, ha az gyengévé és megosztottá válik – véli Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

„Senki sem fogja komolyan venni a gyenge és megosztott Európát: sem az ellenség, sem a szövetségesek. Ez már most is világos. Végre hinni kell a saját erőnkben, folytatnunk kell a felfegyverkezést, és egységesnek kell maradnunk, mint még soha. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ellenkező esetben végünk van” – írta a háborúpárti politikus az X-en.

Tusk megjegyzései az Egyesült Államok legutóbbi venezuelai támadását, valamint Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatait követték, amelyek Washington területi igényeiről szóltak Grönlandra, amely még Dánia része - írta meg az oroszhirek.hu.