2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Egy feleség rövid portréja

MH
 2026. január 5. hétfő. 13:56
Megosztás

Venezuela legbefolyásosabb asszonya volt a jelenleg New Yorkban börtönben ülő Cilia Flores.

Egy feleség rövid portréja
Az álompár még szabadon: Cilia Flores és Nicolás Maduro
Fotó: AFP/Juan Barreto

Régóta Venezuela egyik legbefolyásosabb alakjának tartják a jelenleg 69 éves Cilia Florest, aki évtizedek óta alakítja az ország sorsát politikai szereplőként - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a nyomorúságos körülmények közé született, a mindennapokban nem éppen barátságosnak tartott nő felemelkedése kész regény. Az asszony évekig vezette a venezuelai nemzetgyűlést majd segített megszilárdítani férje hatalmát a 2013-as elnökválasztási győzelme után.

Cilia Flores szerepelt egy tévéműsorban, a Con Cilia en Familia-ban, és időnként fölbukkant az állami televízióban is ahol olykor salsát táncoltak a férjével. Florest korrupcióval és nepotizmussal vádolják. Utóbbi kapcsán a BBC megjegyzi, családtagjait az amerikai hatóságok korábban letartóztatták és kokaincsempészet miatt börtönbe zárták.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink