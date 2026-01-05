Egy feleség rövid portréja

Régóta Venezuela egyik legbefolyásosabb alakjának tartják a jelenleg 69 éves Cilia Florest, aki évtizedek óta alakítja az ország sorsát politikai szereplőként - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a nyomorúságos körülmények közé született, a mindennapokban nem éppen barátságosnak tartott nő felemelkedése kész regény. Az asszony évekig vezette a venezuelai nemzetgyűlést majd segített megszilárdítani férje hatalmát a 2013-as elnökválasztási győzelme után.

Cilia Flores szerepelt egy tévéműsorban, a Con Cilia en Familia-ban, és időnként fölbukkant az állami televízióban is ahol olykor salsát táncoltak a férjével. Florest korrupcióval és nepotizmussal vádolják. Utóbbi kapcsán a BBC megjegyzi, családtagjait az amerikai hatóságok korábban letartóztatták és kokaincsempészet miatt börtönbe zárták.