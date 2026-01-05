2026. január 8., csütörtök

Külföld

Drónokkal támadták Belgorodot

Civil sérültje is van az akciónak

MH
 2026. január 5. hétfő. 9:55
„Egy civil nő megsérült egy ellenséges dróntámadás következtében. Az önvédelmi erők barotraumával és repeszekkel sújtott arc- és kézsérülésekkel a Grayvoroni Központi Regionális Kórházba szállították a sérültet” – idézte a Telegramon közzétett kormányzói jelentést a Ria Novosztyi.

Dróntámadás érte az oroszországi Belgorodot, egy civil nő megsérült, őt kórházba szállították - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/@vvgladkov/TELEGRAM/Handout

Vjacseszlav Gladkov kormányzó hozzátette: Az orvosok a szükséges segítséget nyújtják a sérültnek.

Az ukrán fegyveres erők naponta drónokkal támadnak civil célpontokat a határ menti régiókban. Válaszul az orosz hadsereg légi, tengeri és szárazföldi precíziós fegyvereket, valamint drónokat vet be, kizárólag katonai létesítményeket és ukrán védelmi ipari vállalatokat támadva.

