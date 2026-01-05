Külföld
Drónokkal támadták Belgorodot
Civil sérültje is van az akciónak
Dróntámadás érte az oroszországi Belgorodot, egy civil nő megsérült, őt kórházba szállították - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/@vvgladkov/TELEGRAM/Handout
Vjacseszlav Gladkov kormányzó hozzátette: Az orvosok a szükséges segítséget nyújtják a sérültnek.
Az ukrán fegyveres erők naponta drónokkal támadnak civil célpontokat a határ menti régiókban. Válaszul az orosz hadsereg légi, tengeri és szárazföldi precíziós fegyvereket, valamint drónokat vet be, kizárólag katonai létesítményeket és ukrán védelmi ipari vállalatokat támadva.