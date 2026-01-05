Azonosították a svájci tűzvész áldozatait

A svájci rendőrség hétfőn bejelentette, hogy azonosították a svájci Crans-Montana egyik zsúfolt szórakozóhelyén, szilveszter éjjel történt tűz összes sérültjét és halottját.

A rendőrségi közlemény szerint a sérültek valós száma 116, mivel korábban további három, szintén sürgősségi betegellátásra szoruló, de nem a tűz miatt kórházba került személyt is közéjük számoltak tévedésből.

A sérültek között 68 svájci, 21 francia, 10 olasz, 4 szerb, 2 lengyel, valamint egy-egy belga, ausztrál, portugál, cseh, bosznia-hercegovinai, kongói, luxemburgi, valamint négy kettős állampolgár is van (francia-finn, svájci-belgium, francia-olasz és olasz-fülöp-szigeteki), 83-an továbbra is kórházban vannak.

Az olasz hatóságok hétfőn hazaszállították a tragédiában elhunyt öt áldozat holttestét a crans-montana-i Sion repülőteréről; a tűzvésznek áldozatul esett 40 ember holttestének az azonosítását vasárnap este fejezték be a svájci hatóságok.

A tűzkatasztrófa halálos áldozatai között 21 svájci, hét francia, öt olasz, egy-egy belga, portugál, román, török, egy-egy kettős (svájci-francia és olasz-Egyesült Arab Emirátus-i), és egy hármas (francia-izraeli-brit) állampolgár van, a legfiatalabb 14, a legidősebb 39 éves – közölte Valais (Wallis) kanton rendőrsége.