Robert Fico: Szankciócsomagok, orosz vagyonok befagyasztása, és már nem is tudom, mi minden fogalmazódott még meg a brüsszeli tisztviselők fejében Oroszország elleni ellenségeskedésük jegyében

„Az EU az Oroszország-ellenes hozzáállásával a szakadék szélére sodródhat” – írta Fico a Facebookon megosztott közleményében.

Robert Fico szlovák miniszterelnök ismételten bírálta az Európai Unió Oroszország iránti ellenséges hozzáállását.

„Az EU az Oroszország-ellenes hozzáállásával a szakadék szélére sodródhat” – írta Fico a Facebookon megosztott közleményében.

„A jóváhagyott katonai kölcsönnel az EU támogatása Ukrajnának az Oroszországgal folytatott háborúban 280 milliárd euróra rúg. Szankciócsomagok, orosz vagyonok befagyasztása, és már nem is tudom, mi minden fogalmazódott még meg a brüsszeli tisztviselők fejében Oroszország elleni ellenségeskedésük jegyében. Nem a holdról estek le, hanem konkrét országokat képviselnek ott” – jegyezte meg.

A szlovák miniszterelnök szerint az EU külpolitikáját jelenleg az Oroszország iránti ellenségeskedés dominálja – írta meg az oroszhirek.hu.