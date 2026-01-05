Az erő elve uralkodott el a világban

A világ irányítását mára átvette az „erőnek van igaza” elve – nyilatkozta Sir Alex Younger, az MI6 korábbi vezetője a BBC-nek. Mint a cikkben megemlítik, a volt titkosszolga szerint „erős férfiak uralják a befolyási szférákat, akik tolerálják egymás tevékenységeit a másik zónáján belül ugyanakkor keményen rendet tartanak a saját hátsó udvarukban is”.

Sir Alex úgy fogalmazott, az Egyesült Királyság létérdeke korabeli kemény hatalmának „újjáépítése” azért, hogy „ilyen (nemzetközi) körülmények között is szavazati joga legyen”. Ami a jelenlegi venezuelai tevékenységet illeti, a szakember kevés hasznát látja annak, ha hazája „valamiféle előremutató álláspontot” képviselne az ügyben – e helyett sokkal inkább a saját képességek fejlesztésére kell(ene) összpontosítania.

A hétvégi eseményeket követően az olajárak hétfőre veszítettek értékükből – írja ugyancsak a BBC. Az elemzők szerint a venezuelai export bármilyen zavarát könnyen fedezni lehetne a világ más részeiről érkező ellátással. Ezzel szemben az arany és az ezüst ára emelkedett, mivel a befektetők a biztonságosabbnak tartott eszközökbe helyezték át a pénzüket.