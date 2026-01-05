A New York Times (NYT) szakértőkre hivatkozva azt írja, hogy az elkövetkező hetekben Ukrajna hatalmi problémákkal fog szembesülni az energiagondok és a munkaerőhiány közepette.

„Az ország a széles körű áramkimaradások közepette (...), nem rendelkezett energiaügyi miniszterrel. Egy korrupciós botrány miatt igazságügyi miniszter sem volt. Nem is beszélve az elnöki hivatal vezetőjéről, aki tárgyalhatott volna az Egyesült Államokkal” – jegyzi meg a kiadvány.

A szerzők azt is megjegyzik, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyors csapatfrissítésre számított, de a korrupciós botrány miatt minden potenciális jelölt visszalépett.

Korábban Zelenszkij Jevhen Hmart, az SZBU „A” Különleges Műveleti Központjának vezetőjét nevezte ki az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetőjévé, a lemondott Vaszil Maljuk (aki szerepel a Rosfinmonitoring terroristák és szélsőségesek listáján) helyére. Az ukrán fegyveres erők több parancsnoka azonban ellenezte az államfő döntését – írta meg a Lenta.ru.