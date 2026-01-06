Külföld
A nyugati féltekét Washington érdekszférájának nyilvánították
A világ újrafelosztása zajlik
Donald Trump (b) amerikai elnök és Nicolas Maduro venezuelai elnök
Fotó: AFP/Mandel Ngan, Federico Parra
Az amerikai külügyminisztérium a bejegyzéséhez csatolt egy fekete-fehér fényképet az amerikai vezetőről egy hivatalos eseményen, amelyen fehér és piros betűkkel a következő szlogen olvasható: „Ez a MI féltekénk”.
A múlt héten, a venezuelai elnök, Nicolas Maduro elrablása kapcsán Trump arra szólított fel, hogy ne feledkezzenek meg a Monroe-doktrínáról, amely az amerikai kontinenst más hatalmak beavatkozásától mentes övezetnek nyilvánítja.