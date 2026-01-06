2026. január 8., csütörtök

A nyugati féltekét Washington érdekszférájának nyilvánították

A világ újrafelosztása zajlik

 2026. január 6. kedd. 6:28
Az amerikai külügyminisztérium a nyugati féltekét Washington érdekszférájának nyilvánította. Ez a mi féltekénk, és Trump elnök nem fogja eltűrni, hogy a biztonságunkat fenyegessék – idézte a minisztérium X-en közzétett bejegyzését az Orosz Hírek.

Donald Trump (b) amerikai elnök és Nicolas Maduro venezuelai elnök
Fotó: AFP/Mandel Ngan, Federico Parra

Az amerikai külügyminisztérium a bejegyzéséhez csatolt egy fekete-fehér fényképet az amerikai vezetőről egy hivatalos eseményen, amelyen fehér és piros betűkkel a következő szlogen olvasható: „Ez a MI féltekénk”.

A múlt héten, a venezuelai elnök, Nicolas Maduro elrablása kapcsán Trump arra szólított fel, hogy ne feledkezzenek meg a Monroe-doktrínáról, amely az amerikai kontinenst más hatalmak beavatkozásától mentes övezetnek nyilvánítja.

