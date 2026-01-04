Umerov: A béketerv 90 százalékáról megállapodás született

Január 3-án 15 ország nemzetbiztonsági tanácsadója tárgyalt Kijevben, hogy megvitassák az orosz-ukrán konfliktus befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket - tájékoztatott az Ukrinform .

A tárgyalások után Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára kijelentette, hogy a béketerv 90 százalékáról megállapodtak.

Umerov közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a „biztonsági garanciákról, a béketerv elemeiről, a gazdasági újjáépítésről és katonai-politikai kérdésekről is tárgyaltak.

Steve Witkoff, amerikai külön megbízott online csatlakozott a megbeszélésekhez. A jelenlévők továbbá megegyeztek arról, hogy felkészülnek a kormányfők párizsi találkozójára, amelyet január 6-án tartanak majd.

Rusztem Umerov hozzátette, hogy „január 5-én külön találkozót tartanak az európai országok vezérkari főnökei, hogy biztosítsák a szövetségesekkel való további koordinációt. Következetesen dolgozunk és haladunk előre” – idézte az Ukrinform.