Ukrán növényvédők is kerültek a pékárukba

A tájkép idilli is lehetne - csak sok az oda nem illő szer a mezőkön

Növényvédő szereket tartalmazó ukrán gabonából készült termékek kerülhetnek a szlovákiai fogyasztók asztalára - írja a Felvidék Ma. Mint az összeállításban megjegyzik, a Szlovák Malomipari Szövetség felszólítja az államigazgatási szerveket, hogy haladéktalanul foglalkozzanak a nyugat-európai országokból származó, nagy mennyiségben behozott fagyasztott pékáru problémájával.

Állításuk szerint ugyanis senki nem ellenőrzi, hogy ezek a termékek nem ukrán lisztből és más ottani alapanyagokból készültek-e, amelyek növényvédő és gyomirtó szerek vagy nehézfémek maradványait tartalmazhatják. Ez azt jelenti, hogy a szlovák fogyasztók asztalára egészségre káros termékek kerülhetnek.

Az Ukrajnából származó nyersanyagok és élelmiszerek behozatalára, felhasználására és értékesítésére vonatkozó korlátozásokat a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának 364/2023. számú rendelete határozza meg, megtiltva egyes Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek és élelmiszerek behozatalát a Szlovák Köztársaság területére.

Ennek a rendeletnek az értelmében tilos ezen termékek behozatala, forgalmazása, feldolgozása vagy tárolása. Ezen áruk behozatalának és későbbi forgalmazásának tilalma számos, a malom- és pékiparban használt nyersanyagra vonatkozik, például a búzára, rozsra, árpára, kukoricára, búzalisztre, szójababra, napraforgómagra, vagy répacukorra. Ennek oka olyan különféle növényvédő és gyomirtó szerek ukrán mezőgazdaságban történő alkalmazása, amelyek az EU-ban tiltólistán szerepelnek az egészségre gyakorolt káros hatásuk miatt.