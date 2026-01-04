Újabb ballisztikus rakétateszteket hajtott végre Észak-Korea

Észak-Korea vasárnap több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába - közölte a dél-koreai hadsereg, amely szerint a lövedékek mintegy 900 kilométert repültek, mielőtt a tengerbe csapódtak. A rakéták pontos típusa és száma egyelőre nem ismert, Tokió legalább két indítást valószínűsít - jelentette a japán parti őrségre hivatkozva a Kyodo.

Észak-Korea vasárnap több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába - közölte a dél-koreai hadsereg, amely szerint a lövedékek mintegy 900 kilométert repültek - képünk illusztráció

Szakértők szerint az észak-koreai lépések üzenetet hordozhatnak Peking felé, elrettentve a Szöul és Peking közötti kapcsolatok szorosabbá válását, illetve reagálhatnak a nemzetközi feszültségek erősödésére is.

Szöul és Tokió elítélte a rakétaindításokat, hangsúlyozva, hogy azok megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea számára ballisztikus rakéták tesztelését. Az amerikai indo-csendes-óceáni parancsnokság közölte: az esemény nem jelent közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra vagy szövetségeseire, Washington azonban egyeztet partnereivel.

Az észak-koreai állami média eközben arról számolt be, hogy Kim Dzsongün egy lőszergyár látogatásán a taktikai irányított fegyverek gyártókapacitásának több mint megduplázását sürgette, a közelgő, kilencedik pártkongresszus előtt folytatott fegyverkezési előkészületek részeként.