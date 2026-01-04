Sok venezuelai vesztette életét az akcióban

Bár amerikai részről csak néhány sérülés történt, a túloldal komolyabb veszteségeket könyvelhetett el a venezuelai akcióban.

Legalább 40 ember vesztette életét szombaton, az Egyesült Államok venezuelai műveletében, amelynek során elfogták Nicolás Maduro elnököt – írja a New York Times egy venezuelai tisztviselőre hivatkozva. Az áldozatok között állítólag katonák és civilek egyaránt vannak.

A lapban megjegyzik, Donald Trump amerikai elnök szombati sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról beszélt, amerikai áldozatok nem voltak, bár utalt rá, hogy néhány katona és felszerelési tárgy megsérült. Ami eddig biztosan tudható volt, hogy az amerikai beavatkozás során egy bomba telibe talált egy háromemeletes lakóépületet, melynek ledőlt a külső fala, megölve egy 80 éves férfit és súlyosan megsebesítve egy másik személyt.