Előd

Külföld

Rubio szerint ez nem volt behatolás

Jelenleg nincsenek amerikai csapatok Venezuelában

MH
 2026. január 5. hétfő. 6:28
"Mindenki tudja, hogy az amerikai hadsereg körülbelül két órát volt ott, amikor bevonultak, hogy elfogják Madurót"– idézte Marco Rubio az NBC News televíziónak adott interjúban elhangzott mondatát az Orosz Hírek.

Rubio szerint ez nem volt behatolás
Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Fotó: AFP/Mandel Ngan

A külügyminiszter szerint a Caracas elleni támadások és Maduro és felesége elrablása nem minősültek idegen állam területére történő behatolásnak, ezért nem volt szükség a Kongresszus jóváhagyására.

„Ezek a lépések nem igényelték a Kongresszus jóváhagyását, mert nem behatolásról volt szó, hanem kiterjesztett katonai műveletről” – mondta.

Január 3-án Ivan Gil Pinto venezuelai külügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok támadást indított civil és katonai célpontok ellen Caracasban. Washington lépéseit katonai agressziónak nevezte. Venezuelában rendkívüli állapotot hirdettek.

