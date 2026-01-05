Rubio szerint ez nem volt behatolás

"Mindenki tudja, hogy az amerikai hadsereg körülbelül két órát volt ott, amikor bevonultak, hogy elfogják Madurót"– idézte Marco Rubio az NBC News televíziónak adott interjúban elhangzott mondatát az Orosz Hírek .

A külügyminiszter szerint a Caracas elleni támadások és Maduro és felesége elrablása nem minősültek idegen állam területére történő behatolásnak, ezért nem volt szükség a Kongresszus jóváhagyására.

„Ezek a lépések nem igényelték a Kongresszus jóváhagyását, mert nem behatolásról volt szó, hanem kiterjesztett katonai műveletről” – mondta.

Január 3-án Ivan Gil Pinto venezuelai külügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok támadást indított civil és katonai célpontok ellen Caracasban. Washington lépéseit katonai agressziónak nevezte. Venezuelában rendkívüli állapotot hirdettek.