Rubio szerint ez nem volt behatolás
Jelenleg nincsenek amerikai csapatok Venezuelában
Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Fotó: AFP/Mandel Ngan
A külügyminiszter szerint a Caracas elleni támadások és Maduro és felesége elrablása nem minősültek idegen állam területére történő behatolásnak, ezért nem volt szükség a Kongresszus jóváhagyására.
„Ezek a lépések nem igényelték a Kongresszus jóváhagyását, mert nem behatolásról volt szó, hanem kiterjesztett katonai műveletről” – mondta.
Január 3-án Ivan Gil Pinto venezuelai külügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok támadást indított civil és katonai célpontok ellen Caracasban. Washington lépéseit katonai agressziónak nevezte. Venezuelában rendkívüli állapotot hirdettek.