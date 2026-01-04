Összeurópai gond a lakáshoz jutás

A lakásárak 2025-ben is gyorsabban emelkedtek, mint a bérek, az ingatlanpiacon tapasztalható drágulás pedig Szlovákia egyes régióiban elérte a tíz-tizenöt százalékot. Mivel ez európai gond, Brüsszel - úgymond - e téren is elő akar állni valami megoldással...

Bár a jelzáloghitelek az elmúlt évek átlagához képest már-már olcsónak értékelhetőek, még mindig jóval drágábbak, mint a kamatemelések előtti időszakban voltak. Ezen tényezők összessége pedig azt eredményezte, hogy napjainkra a lakosok többsége számára a megfizethető otthon már csak egy álom - írja a pozsonyi Új Szó. Mint olvasható, a legnagyobb mértékben a két- és háromszobás ingatlanok árai emelkedtek, különös tekintettel azokra, amelyek az egyes megyeszékhelyek közelében találhatóak.

Amennyiben az áremelkedés ütemét vizsgáljuk, az új építésű otthonok végeztek az élen, de a jó műszaki állapotban lévő, esetleg a közelmúltban renovált lakások árai is gyorsan nőttek. Akik 2023-ban, esetleg 2024-ben úgy ítélték meg, hogy komoly problémákba ütközhetnek lakásvásárláskor, azok gondjait a 2025-ös év tovább mélyítette.

Az Európai Unió statisztikái azt mutatják, hogy a lakáspiacon tapasztalható drágulás kontinens-szerte komoly gondokat okoz. Brüsszelben így arra jutottak, eljött az ideje, hogy kinevezzenek egy, a lakhatási kérdésekért felelős uniós biztost.

„Tisztában vagyunk vele, hogy a legtöbb ország a bürokrácia jelentette terhektől szenved, ezért egyebek mellett arra koncentrálunk majd, hogy felgyorsítsuk az engedélyeztetési eljárásokat. A gyors döntéshozatal azonban nem mehet a környezetünk és természeti kincseink védelmének rovására” - hangsúlyozta Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyekért és lakhatásért felelős biztosa.

Az ötletek azonban - mondhatnánk keserűen: „igazi EU-s” módon - teljesen általánosak és semmitmondók: Brüsszel a kínálat növelésére koncentrálna, de a rövid távra szóló bérbeadást is támogatná, különösen azokban a térségekben, ahol munkaerőhiány van. A társadalom hátrányos helyzetű csoportjait pedig anyagi hozzájárulással is segítenék.