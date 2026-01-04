Felszólalt Mihajlo Drapatyij, az Ukrán Fegyveres Erők Egyesített Erőinek (AFU) parancsnoka Volodimir Zelenszkij elnök azon ötlete ellen, hogy menessze az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjét, Vaszil Maljuk altábornagyot - írja kijevi forrásokra hivatkozva a Lenta.ru. Mint a cikkben utalnak rá, efféle nyilvános kritikára a harcok kirobbanása óta nem volt példa. Drapatyij véli, Maljuk jó helyen van, és az SZBU munkájának eredményei kézzelfoghatók mind a csatatéren, mind a hátországban. „Továbbá a személyes biztonságomat is Vaszil Maljuknak és csapatának köszönhetem” - tette hozzá.

A morgolódásnak különös hangsúlyt ad, hogy más alakulatok parancsnokai is felszólaltak a tervek ellen. Így például Andrij Biletszkij, az Azov Zászlóalj alapítója és a 3. hadtest parancsnoka mutatott rá az SZBU vezetőjének szerepére. Figyelmeztetett, hogy Maluk leváltása meggyengítené „az ukrán katonai gépezet egyik leghatékonyabb elemét”. Dmitro Jaros, a Jobboldali Szektor alapítója és az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka emlékeztetett arra, hogy Zelenszkijnek nincs felhatalmazása az SZBU vezetőjének elbocsátására, ugyanis ezt csak a Verhovna Rada teheti meg. A szélsőséges politikus utalt arra is, hogy az elnök így valójában nem erősíti, hanem meggyengíti az államot.

Zelenszkij közben világossá tette, hogy nem változtatta meg a döntését Maluk menesztéséről. „Tisztelem mindenki véleményét, de végrehajtom a meghatározott rotációkat” - fogalmazott. Közben szombaton az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara azt „javasolta” a parancsnokoknak, hogy tartózkodjanak a véleménynyilvánítástól - pláne, hogy azokat a katonai szervek hivatalos oldalain teszik közzé.