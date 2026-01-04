Külföld
Nyíltan kritizálja pár vezető katona Zelenszkijt
Újabb rossz döntés háború idején
Felszólalt Mihajlo Drapatyij, az Ukrán Fegyveres Erők Egyesített Erőinek (AFU) parancsnoka Volodimir Zelenszkij elnök azon ötlete ellen, hogy menessze az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjét, Vaszil Maljuk altábornagyot - írja kijevi forrásokra hivatkozva a Lenta.ru. Mint a cikkben utalnak rá, efféle nyilvános kritikára a harcok kirobbanása óta nem volt példa. Drapatyij véli, Maljuk jó helyen van, és az SZBU munkájának eredményei kézzelfoghatók mind a csatatéren, mind a hátországban. „Továbbá a személyes biztonságomat is Vaszil Maljuknak és csapatának köszönhetem” - tette hozzá.
A morgolódásnak különös hangsúlyt ad, hogy más alakulatok parancsnokai is felszólaltak a tervek ellen. Így például Andrij Biletszkij, az Azov Zászlóalj alapítója és a 3. hadtest parancsnoka mutatott rá az SZBU vezetőjének szerepére. Figyelmeztetett, hogy Maluk leváltása meggyengítené „az ukrán katonai gépezet egyik leghatékonyabb elemét”. Dmitro Jaros, a Jobboldali Szektor alapítója és az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka emlékeztetett arra, hogy Zelenszkijnek nincs felhatalmazása az SZBU vezetőjének elbocsátására, ugyanis ezt csak a Verhovna Rada teheti meg. A szélsőséges politikus utalt arra is, hogy az elnök így valójában nem erősíti, hanem meggyengíti az államot.
Zelenszkij közben világossá tette, hogy nem változtatta meg a döntését Maluk menesztéséről. „Tisztelem mindenki véleményét, de végrehajtom a meghatározott rotációkat” - fogalmazott. Közben szombaton az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara azt „javasolta” a parancsnokoknak, hogy tartózkodjanak a véleménynyilvánítástól - pláne, hogy azokat a katonai szervek hivatalos oldalain teszik közzé.