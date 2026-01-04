Külföld
Merénylet: felrobbantották egy katona autóját Kijevben + Videó
A robbanás akkor történt, amikor kinyitották a Landrover terepjáró csomagtartóját
Kijev Obolonszkij kerületében felrobbant egy katona autója (képünk illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP/Danylo Antoniuk
Az ügyészség közölte, hogy az esetet terrorcselekményként minősítették, és előzetes nyomozást indítottak az ukrán büntető törvénykönyv vonatkozó cikke alapján.
A helyszínen az ukrán biztonsági szolgálat nyomozói dolgoztak.