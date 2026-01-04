2026. január 8., csütörtök

Külföld

Merénylet: felrobbantották egy katona autóját Kijevben + Videó

A robbanás akkor történt, amikor kinyitották a Landrover terepjáró csomagtartóját

 2026. január 4. vasárnap. 18:08
Kijev Obolonszkij kerületében felrobbant egy katona autója, aminek következtében az egyik egyenruhás repeszsérüléseket szenvedett, a közelben tartózkodó nő nem sérült meg - olvasható az Orosz Hírek hasábjain.

Merénylet: felrobbantották egy katona autóját Kijevben + Videó
Kijev Obolonszkij kerületében felrobbant egy katona autója (képünk illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP/Danylo Antoniuk

Az ügyészség közölte, hogy az esetet terrorcselekményként minősítették, és előzetes nyomozást indítottak az ukrán büntető törvénykönyv vonatkozó cikke alapján.

A helyszínen az ukrán biztonsági szolgálat nyomozói dolgoztak.

