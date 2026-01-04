"Háborúk és konfliktusok korába léptünk, ahol mindenki kíméletlenül a saját nemzeti érdekeit képviseli. Csak azok az országok vehetik sikerrel az előttük álló akadályokat, amelyek jól működő szövetségi rendszereknek a tagjai" - fogalmazott saját közösségi oldalán Orbán Balázs.

Orbán Balázs: Magyarország a legbizonytalanabb időkben is küzd az energiaárak emelkedése ellen

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint mivel Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalekkal a világon, ezért minden konfliktus, amely hatással van a globális olajkitermelésre, egyben hatással van a benzin árára is.

Magyarország az elmúlt években növelte az energetikai válságálló képességét. A globális folyamatok hatásai alól viszont senki sem tud mentesülni, így minden korábban megtett intézkedéssel együtt is nekünk az az érdekünk, hogy a konfliktus ne húzódjon el, mihamarabb konszolidálódjon a helyzet Venezuelában, és ne emelkedjenek az energiaárak Magyaroszágon.

Orbán Balázs hozzátette: Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott. Reméljük, hogy egyszer ők is hazatérhetnek majd.

Brüsszel és magyar szövetségeseik megint nem értenek semmit ebből az egész helyzetből, szokás szerint nem is kérdezték meg őket semmiről.

"A magyar kormány kapcsolatban van minden érintett féllel – a magyar emberek nyugodtak lehetnek, hogy meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát, és a legbizonytalanabb időkben is küzdeni fogunk az energiaárak emelkedése ellen" - zárta sorait a politikai igazgató.