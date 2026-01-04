Maduro papucsban és megkötözve + Videó

Az elrabolt venezuelai elnök, Nicolas Maduro és felesége, Cilia Flores a New York-i Brooklyn déli részén található Metropolitan Detention Centerbe kerültek - jelentette a CNN.

Miután Maduro és Flores repülőgépe helyi idő szerint január 3-án körülbelül 16:30-kor (GMT 21:30) landolt a New York állambeli Steward repülőtéren, a venezuelai vezetőt és feleségét az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatalhoz (DEA), majd a fogvatartási központba szállították - közölte az oroszhirek.hu.

Az NBC News szerint Maduro hétfőn megjelenhet a New York-i bíróság előtt.

Ivan Gil Pinto venezuelai külügyminiszter január 3-án közölte, hogy az Egyesült Államok támadást indított Caracas polgári és katonai létesítményei ellen. Washington lépését katonai agressziónak minősítette. Venezuelában rendkívüli állapotot hirdettek ki. Donald Trump amerikai elnök megerősítette a venezuelai támadást. Az amerikai elnök közölte, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét erőszakkal elhurcolták az Egyesült Államokba.