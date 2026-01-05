Lediferált a román egészségügyi miniszter

Az az orvos, amelyik nem tud ügyeletet vállalni a gerincgondjai végett ne is szörfözzön a tengeren...

A romániai mindennapokban létező párhuzamos valóságok újabb bizonyítékára bukkant rá a bukaresti egészségügyi miniszter - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, Alexandru Rogobete-vel Konstancán jött szembe a valóság, ahol egy olyan orvosi rejtély nyomába eredt, ami még a legképzettebb diagnosztákat is zavarba ejtené.

Miként lehetséges, hogy valakinek a hátgerince, a dereka csak az állami kórházban mondja fel a szolgálatot, miközben a magánrendelőben vagy egy szörfdeszkán ugyanez a hát vígan bírja a terhelést? - tette fel a kérdést, miután végigböngészte a konstancai Megyei Sürgősségi Kórház (SJU) legújabb statisztikáit. A Raluca Ștefan igazgató által jegyzett dokumentációból ugyanis kiderült, hogy az egészségügyi személyzet hetven százaléka felmentést kapott az éjszakai ügyelet alól.

Az igazgatónő szerint a konstancai kórházi hétköznapokban az ügyelet alól lumbágó és súlyos gerincpanaszok miatt kibújó, erejük teljében lévő, ötven év alatti orvosok valahogy mindig regenerálódnak, amint belépnek a konditerembe vagy kedvenc kocsmájukba.

„Nem lehet lumbágód csak az állami kórházban, miközben máshol gond nélkül végzed az orvosi tevékenységet” -fogalmazott Rogobete. Aki egyenesen etikai mélyrepülést emlegetett. Hozzátette, miközben az egész régiót kiszolgáló megyei kórház fuldoklik az ügyelethiánytól, a gyógyítók jelentős része maga is beteg papíron, de csak délután 4 és reggel 8 között, illetve szigorúan csak a közszférában.