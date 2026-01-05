Kútból mentették ki a nyugdíjast

Megtalálták és kimentették a kútból azt az idős férfit, akinek az eltűnését korábban bejelentették Szerbiában.

Kutyájával indult sétálni a kragujevaci Petrovac városrészben egy idős férfi, aztán nyoma veszett - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a riasztott tűzoltók megállapították, hogy a férfi egy rendkívül nehezen megközelíthető területen fekvő kútba esett bele.

Zoran Kočović, a kragujevaci rendkívüli helyzetek igazgatóságának vezetője elmondta, hogy a gyorsan végrehajtott mentés során speciális felszerelést kellett használniuk. A nehéz terepviszonyok miatt a tűzoltók a férfit hordágyon, mintegy két kilométeren keresztül vitték, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A környéken sok az elhagyatott ingatlan és kút, így csak kellő óvatossággal lehet közlekedni.