Közös akció az ISIS ellen

A brit királyi légierő Typhoon vadászgépei csatlakoztak a francia légierőhöz egy szíriai csapásmérés során. Az akció során egy, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által használt földalatti fegyverraktárat vettek célba.

„Gondos” hírszerzési elemzés nyomán közös csapást hajtott végre Szíriában egy, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által használt földalatti fegyverraktár ellen a brit királyi (RAF) és francia légierő - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a fegyvereket és robbanóanyagokat rejtő létesítmény Palmürától, egy közép-szíriai ősi lelőhelytől északra fekvő hegyekben található.

Repülőgépünk Paveway IV irányított bombákat használt a létesítményhez vezető számos alagút kiiktatására, és a kezdeti jelek szerint a beavatkozás sikerrel járt - közölte a londoni Védelmi Minisztérium. Utaltak arra is, hogy a szombat késő esti csapásban nem történt civil sérülés, és az összes repülőgép biztonságban visszatért.

A RAF 2014 óta használ drónokat és ember vezette repülőgépeket az ISIS harcosai és célpontjai elleni támadásokra a nemzetközi koalíció részeként. Az ENSZ becslése szerint a terrorszervezetnek még mindig 5000 és 7000 közötti harcosa lehet a térségben.