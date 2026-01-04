2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Közös akció az ISIS ellen

Angol és francia együtt bombáz

MH
 2026. január 4. vasárnap. 22:22
Megosztás

A brit királyi légierő Typhoon vadászgépei csatlakoztak a francia légierőhöz egy szíriai csapásmérés során. Az akció során egy, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által használt földalatti fegyverraktárat vettek célba.

Közös akció az ISIS ellen
Felkészülés az akcióra
Fotó: AFP/Ministry of Defence (United Kingdom)/Sgt Lee Goddard

„Gondos” hírszerzési elemzés nyomán közös csapást hajtott végre Szíriában egy, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által használt földalatti fegyverraktár ellen a brit királyi (RAF) és francia légierő - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a fegyvereket és robbanóanyagokat rejtő létesítmény Palmürától, egy közép-szíriai ősi lelőhelytől északra fekvő hegyekben található.

Repülőgépünk Paveway IV irányított bombákat használt a létesítményhez vezető számos alagút kiiktatására, és a kezdeti jelek szerint a beavatkozás sikerrel járt - közölte a londoni Védelmi Minisztérium. Utaltak arra is, hogy a szombat késő esti csapásban nem történt civil sérülés, és az összes repülőgép biztonságban visszatért.

A RAF 2014 óta használ drónokat és ember vezette repülőgépeket az ISIS harcosai és célpontjai elleni támadásokra a nemzetközi koalíció részeként. Az ENSZ becslése szerint a terrorszervezetnek még mindig 5000 és 7000 közötti harcosa lehet a térségben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink