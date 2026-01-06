Keményen dolgozik a bogárlobbi

Szinte nem múlik el hét a nélkül, hogy ne jelenne meg valamelyik rangosabb hírportálon egy-egy cikk a bogárevés „előnyeiről"...

A szakértők szerint ha az Egyesült Államok és Európa lakossága túltenné magát a „beteg” rovarellenes állapoton, az ehető ízeltlábúak forradalmasítanák az élelmiszerrendszereket - írja friss „cikkében" a BBC. Mint utalnak rá, az átállás egy klímabarát megoldás részét képezheti a világméretű éhezés problémájára. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint körülbelül 2,33 milliárd ember sújt ez a gond, ám - így a portál - seggíthetnek megoldani ezt a problémát.

Sok emberben a rovarevés gondolata undort vált ki - kesereg a szerző ezen az alapvető igazságon. S bár néhány fogyasztható ízeltlábú forgalmazását az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jóváhagyta, ám a Fogyasztóvédelmi Szervezet 2020-as jelentése szerint a kontinens lakóinak legfeljebb tizede fontolná meg a hús lecserélését. A nyugat-európai vevők a fentieken túl a kulturális normákat és a biztonsággal kapcsolatos aggályokat sem igen szeretnék szem elől téveszteni.

A hosszú elemzés vége felé megjegyzik, egyes szakértők a nyilvános terápiát javasolják az undor megszüntetésére. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztóknak látniuk kell(ene) ezeket az ehető rovarokat a piacon, és megtapasztalniuk, hogy mások is fogyasztják e termékeket. Ez módosíthatja a normáikat és csökkentheti a társadalmi deviancia érzetét...