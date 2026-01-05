2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Halálos tévedés kihagyni a biztonsági övet

Rettenetes ára van az ostobaságnak

MH
 2026. január 5. hétfő. 5:01
Megosztás

Durva árat fizetnek azok, akik nem használják a biztonsági övet vezetés közben.

Halálos tévedés kihagyni a biztonsági övet
Csak egy mozdulat...
Fotó: AFP/Connect Images/LB Studios

Évente több mint 100 sofőr és utas veszti életét pusztán azért, mert nem használta a biztonsági övet - közölte a szerbiai Belügyminisztérium (MUP). Mint a Szabad Magyar Szó cikkéből kiderül, ezek nem puszta számok és statisztikák, hanem a lesújtó valóság. Az első ülésen az utasok körülbelül 85 százaléka kapcsolja be a biztonsági övet. A hátsó ülésen viszont mindössze 20 százalék.

Évente több mint 170 ezer olyan szabálysértést tárnak fel, amely a biztonsági öv használatának elmulasztásához kapcsolódik - írták. Hozzátették, Hozzátették, az eszköz az első ülésen akár ötven, a hátsón pedig akár 75 százalékkal is csökkenti a halál kockázatát.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink