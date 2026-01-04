„Grönlandra is szükségünk van”

„Grönlandra feltétlenül szükségünk van” – idézte az Atlantic magazinnak adott interjúban elhangzottakat az Orosz Hírek . Trump hozzátette, hogy a terület állítólag „orosz és kínai hajók által van körülvéve”.

Szombaton a Fehér Ház helyettes vezetője, Steven Miller felesége egy képet tett közzé az X közösségi oldalon, amelyen Grönland térképe az amerikai zászló színeiben volt látható, a „hamarosan” felirattal.

Trump többször is megismételte, hogy Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kell válnia. Hangsúlyozta annak stratégiai fontosságát a nemzetbiztonság és a „szabad világ” védelme szempontjából, többek között állítólag Kínától és Oroszországtól.

A dán autonóm terület volt miniszterelnöke, Mute Egeide azt válaszolta, hogy a sziget nem eladó, és soha nem is lesz az. Ugyanakkor az amerikai elnök nem volt hajlandó megígérni, hogy nem fog katonai erőt alkalmazni Grönland feletti ellenőrzés megszerzésére.

1953-ig Grönland Dánia gyarmata volt. Továbbra is a királyság része, de 2009-ben megkapta az önigazgatás jogát és a belpolitika önálló megválasztásának jogát.