Delcy Rodríguez alelnök lett Venezuela ügyvivő elnöke
A venezuelai legfelsőbb bíróság nevezte ki
A bírósági határozat szerint Rodríguez "a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét" gyakorolja annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro "kényszerű távollétében".
A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek "haladéktalanul" kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget.