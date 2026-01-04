Csúcsra járatott latolgatás

Sikeres volt a (venezuelai) katonai művelet - szögezi le elemző cikkében a BBC. Mint írják, az amerikai csapatok halálos áldozatok nélkül, minimális saját kárral abszolválták a rendkívül nehéz és kényes feladatot. Donald Trump a rá jellemző módon a műveletet „látványos támadásként” és „a(z amerikai) történelem egyik legmegdöbbentőbb, leghatékonyabb és legerőteljesebb megnyilvánulásaként” jellemezte.

„Addig fogjuk irányítani az országot, amíg biztonságos, megfelelő és megfontolt átmenetet nem tudunk végrehajtani” - idézi a BBC az elnököt - amely egyben aláhúzza, koránt sem világos, hogy pontosan mit jelent az „ország irányítása”. A BBC szerint figyelemre méltó, hogy Trump ígéretet tett arra, amerikai energiacégeket toboroz Venezuela omladozó ipari infrastruktúrájának újjáépítésére - sőt, forrásokat biztosít az újjáépítési erőfeszítésekhez. Mindezt - elvileg - olyformán, hogy azzal a venezuelai nép is jól járjon.

A portál ugyanakkor figyelmeztetett arra tényre is, hogy az elnök nem zárta ki az amerikai katonák bevetését sem. Minderre azért kerülhet sor, hogy Washington biztosítsa erőfeszítései sikerét. Ha ez megtörténik, akkor az teljesen új távlatokat nyithat mind a kül- mind a belpolitikában - írják.

Az USA e döntésével gyakorlatilag átalakította Venezuela jövőjét - akár jóban, akár rosszban - húzza alá a lap. Mint fogalmaznak, Trump közel egy évvel ezelőtt béketeremtő ígéretet téve lépett hivatalba, ugyanakkor az elmúlt hónapokban bebizonyította, hogy hajlandó katonai erőt bevetni szerte a világon. Az elmúlt héten légicsapásokat rendelt el Szíria és Nigéria ellen, 2025-ben pedig nukleáris létesítményeket vett célba Iránban, feltételezett kábítószer-csempész hajókat a Karib-térségben, lázadó erőket Jemenben, fegyveres csoportokat Szomáliában és iszlám militánsokat Irakban.

Mindez egyértelműen jelzi, hogy a békeszándék mellett a rendet és a rendrakást is preferálja az amerikai elnök.