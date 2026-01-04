Csak papíron létezik a nemzetközi jog

A világrend összeomlik, az erősebb joga érvényesül - jelentette ki vasárnap Belgrádban a szerb elnök.

Ülésezett ma a szerbiai Nemzetbiztonsági Tanács. A regionális katonai és politikai biztonságról, az energetikai helyzetről, valamint az Amerikai Egyesült Államok venezuelai akciójáról volt szó - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, az eseményt követően Aleksandar Vučić államfő elmondta, világosan látszik, a világban az erő joga, az erősebb joga érvényesül.

Az elnök aláhúzta, a világrend összeomlik, a nemzetközi jog gyakorlatilag nem létezik, az ENSZ által képviselt rend pedig csak papíron működik.

„Elég megnézni, hogyan reagálnak az egyes európai intézmények képviselői Venezuelára. Nem merik végig kimondani a dolgokat, mert nem tudják, mi lesz Grönlanddal. Látható, hogy nincsenek elvek. Minket különösen aggaszt Priština további felfegyverzése, a 1244-es határozattal ellentétben. A nagyhatalmak és egyes regionális szereplők, például Törökország, de facto felfüggesztették ezt a határozatot. Felgyorsítva fegyverzik fel Prištinát, és különös biztonsági, területi és szuverenitási fenyegetést jelent a Priština–Tirana–Zágráb-szövetség, valamint összetett közös harci rendszereik kiépítése” - mondta Vučić,

„Meghoztuk a megfelelő következtetéseket. Tudatában vagyunk annak, hogy országunk helyzete mennyire összetett a délkelet-európai régióban, és ez egyre kifejezettebb lesz, különösen annak fényében, hogy a világrend összeomlik, a nemzetközi jog gyakorlatilag nem létezik, az ENSZ által képviselt rend pedig csak papíron működik” – mondta Vučić.

Hozzátette, Szerbia a következő másfél évben meg fogja duplázni katonai kapacitásait.

Vučić elmondta, hogy legkésőbb január 15-ig várja az első 85 ezer tonna nyersolaj megérkezését, a finomító pedig január 17-én vagy 18-án kezdi meg a működést, és január 25-én vagy 26-án indulhat a kőolajszármazékok gyártása.

Vučić a Nemzetbiztonsági Tanács ülése után tartott sajtónyilatkozatában felszólította a Gazprom és a NIS vezetését, valamint a magyar felet, hogy a lehető leghamarabb fejezzék be az adásvételi szerződés megkötését, hogy Szerbia ki tudjon lépni a szankciós rezsimből.