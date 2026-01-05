Beperelheti Szerbiát a Rio Tinto

Mivel nem nyithat bányát a Jadar-völgyben a Rio Tinto, így a cég beperli Szerbiát.

Pert készít elő a Szerb Köztársaság ellen a Rio Tinto vállalat, és kártérítést fog követelni azért, hogy a Jadar-völgyben nem valósul meg a lítium kitermelése; az igényelt összeg nem kevesebb mint másfél milliárd euró - jelentette ki Dragan Đilas. Mint a Szabad Magyar Szó cikkében olvasható, az ellenzéki Szabadság és Igazságosság Pártjának elnöke elmondta, hogy ezekhez az információkhoz „megbízható források” alapján jutott hozzá.

A politikus már régóta harcol a beruházás ellen, s az sem igazán érdekli, hogy ezzel hazája igen komoly bevételekre tehetne szert.