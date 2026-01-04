Békét kért Venezuela ügyében a pápa

Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap.

A szeretett venezuelai nép jólétének fontosabbnak kell lennie minden más megfontolásnál, túl kell lépni az erőszakon az igazság és a béke útján haladva, az ország szuverenitásának és az alkotmányba írt jogállamnak a biztosításával, az emberi és polgári jogok egyéni és közös tiszteletben tartásával” - jelentette ki vasárnap XIV. Leó. A Corriere Della Sera beszámolója szerint a pápa hangoztatta, aggodalommal teli szívvel követi a Latin-Amerikában zajló eseményeket.

A pápa közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik Venezuela nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek.