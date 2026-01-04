Külföld
Az oroszok elfoglalták a harkivi Podolit
A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni
Az orosz erők elfoglalták a harkívi régióban lévő Podoli települést (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Sergey Bobok
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A nap folyamán 24 Moszkva felé tartó pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem.
Szvetalana Petrenko, a Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy 29-re emelkedett a Herszon megyei Horli tengeri üdülőfalu szállodájára és éttermére mért ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma. A halottak közül kettő gyermek. 15 sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak, hármójuk állapota súlyos.