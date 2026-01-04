2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az oroszok elfoglalták a harkivi Podolit

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni

MH/MTI
 2026. január 4. vasárnap. 20:33
Megosztás

Több mint 1200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több drónösszeszerelő műhelyt, valamint lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárakat, 24 páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, továbbá 210 repülőgéptípusú drónt.

Az oroszok elfoglalták a harkivi Podolit
Az orosz erők elfoglalták a harkívi régióban lévő Podoli települést (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Sergey Bobok

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A nap folyamán 24 Moszkva felé tartó pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem.

Szvetalana Petrenko, a Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy 29-re emelkedett a Herszon megyei Horli tengeri üdülőfalu szállodájára és éttermére mért ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma. A halottak közül kettő gyermek. 15 sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak, hármójuk állapota súlyos.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink