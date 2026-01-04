Külföld
Az Iszlám Állam szíriai állásait támadta a brit légierő
A támadás a helyszínének környékén nincsenek lakott civil települések.
A vasárnapi minisztériumi ismertetés szerint az RAF Typhoon FGR4 harci repülőgépei - Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek támogatásával - szombat este Paveway IV precíziós irányított bombákkal csapást mértek a földalatti létesítményre.
Az akció során - amelyhez a francia légierő repülőgépei is csatlakoztak - mindenekelőtt a létesítményhez levezető számos alagutat támadták, és bár a bevetés eredményének részletes kiértékelése még tart, az előzetes jelzések arra vallanak, hogy a támadás sikerrel járt - áll a londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatásában.
A tárca szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a légicsapás civileket sodort volna veszélybe, és a bevetésben részes összes repülőgép biztonságban visszatért támaszpontjára.
John Healey brit védelmi miniszter az ismertetéshez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott: az akció is jelzi Nagy-Britannia elkötelezettségét arra, hogy szövetségeseivel vállvetve eltiporja az Iszlám Állam újjáélesztésére tett kísérleteket és a szervezet veszélyes, erőszakot szító ideológiáinak terjedését a Közel-Keleten.
December végén az amerikai fegyveres erők hajtottak végre nagyszabású akciót ugyanebben a körzetben az Iszlám Állam állásai ellen, miután a terrorszervezet nem sokkal korábban Palmüra környékén elkövetett támadásában két amerikai katona és két tolmács meghalt.