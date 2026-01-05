Aki beáll a tuja elé, sokat fog fizetni

Nem éri meg keménykedni a villamosokkal Bécsben, mert a hatóságoknak gyorsan eljár a cekkfüzete.

Tavaly, több, mint 1500 alkalommal blokkolták a buszokat vagy villamosokat Bécsben, mert autók parkoltak ott, ahol nem lett volna szabad - hangzott el az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF) magyar nyelvű adásában. Mint megtudhattuk, ez alapvetően az utasokat érinti - azokat az embereket, akik jellemzően munkába, iskolába, vagy haza tartanak. Ezért idén januártól magasabb büntetést kapnak azok, akik akadályozzák a tömegközlekedést.

Az adásban hozzátették, az új előírások szerint az akadályozóknak a korábbi 365 helyett immár 467 eurót (185 ezer forintot) kell fizetniük.