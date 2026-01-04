Zelenszkij vagy Zaluzsnij?

Az ukrán nagykövet Nagy-Britanniában és a 2021–2024 között az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka Valerij Zaluzsnyij az ukrán választók körében a legnépszerűbb vezető.

A lehetséges elnökválasztáson a szavazók 23%-a támogatná őt, míg a jelenlegi ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a szavazatok 20%-ával a második helyen állna – írja a The Washington Post az Ipsos nemzetközi kutatócég felmérésére hivatkozva.

A felmérésben 2000 ukrajnait kérdeztek meg, és az eredmények várhatóan még ebben a hónapban kerülnek nyilvánosságra. Zaluzsnij, aki jelenleg nagykövetként szolgál Nagy-Britanniában, minden lehetséges jövőbeli elnökválasztás esélyese, Zelenszkij 20%-kal a második helyen áll.

A harmadik helyen az Európai Szolidaritás párt vezetője, Ukrajna ötödik elnöke, Petro Porosenko áll, akit a szavazók 9%-a támogatna. A negyedik helyen Kirilo Budanov, a Védelmi Minisztérium Felderítő Igazgatóságának korábbi vezetője, akit január 2-án neveztek ki az Elnöki Hivatal élére, áll 7%-kal.

A megkérdezettek 17%-a pedig azt válaszolta, hogy még nem tudja, kit támogatna a választáson, vette észre a kiszo.net.