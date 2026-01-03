2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trump: Madurót kiűzték az országból

Az Egyesült Államok „nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen”

MH
 2026. január 3. szombat. 11:00
Megosztás

Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban, Caracasban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. Szombat kora reggel Trump is megszólalt.

Trump: Madurót kiűzték az országból
Donald Trump (b) amerikai elnök és Nicolas Maduro venezuelai elnök
Fotó: AFP/Jim Watson, Federico Parra

Donald Trump elnök szombat kora reggel bejelentette, hogy az Egyesült Államok „nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen”, és hogy Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és kiutasították az országból.

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel kiűztek az országból” – írta a Truth Social oldalon.

„Ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre. A részleteket később közöljük” – tette hozzá.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink