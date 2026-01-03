Trump: Madurót kiűzték az országból

Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban, Caracasban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. Szombat kora reggel Trump is megszólalt.

Donald Trump (b) amerikai elnök és Nicolas Maduro venezuelai elnök

Donald Trump elnök szombat kora reggel bejelentette, hogy az Egyesült Államok „nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen”, és hogy Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és kiutasították az országból.

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel kiűztek az országból” – írta a Truth Social oldalon.

„Ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre. A részleteket később közöljük” – tette hozzá.