Trump: Madurót kiűzték az országból
Az Egyesült Államok „nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen”
Donald Trump (b) amerikai elnök és Nicolas Maduro venezuelai elnök
Fotó: AFP/Jim Watson, Federico Parra
Donald Trump elnök szombat kora reggel bejelentette, hogy az Egyesült Államok „nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen”, és hogy Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és kiutasították az országból.
„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel kiűztek az országból” – írta a Truth Social oldalon.
„Ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre. A részleteket később közöljük” – tette hozzá.